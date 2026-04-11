Durante un incontro al Centro studi americani, organizzato da Meta ed EE, si è parlato delle difficoltà che le norme europee incontrano nel seguire il ritmo dei rapidi sviluppi tecnologici. Un rappresentante ha sottolineato come l’attuale sistema di regole sia ormai in ritardo rispetto alle innovazioni che si susseguono rapidamente, creando ostacoli al progresso. L’evento ha approfondito le sfide legate alla burocrazia e ai limiti delle normative esistenti.

Durante un incontro dedicato al progresso tecnologico e alle norme europee presso il Centro studi americani, organizzato congiuntamente da Meta ed Ee, Pichetto ha evidenziato come l’attuale sistema di regole sia ormai superato dalla velocità del cambiamento. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha messo in luce un divario profondo tra la rapidità delle trasformazioni reali e i tempi necessari per definire le procedure legislative. Secondo Pichetto, la necessità di garantire trasparenza e dettagli minuziosi nei processi normativi finisce per rendere i criteri d’intervento obsoleti nel momento stesso in cui vengono applicati.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Innovazione bloccata: il freno della burocrazia UE sul progresso

Leggi anche: Nicoletta Luppi (Msd): “Togliere il freno all’innovazione agendo su burocrazia e payback”

L’impatto delle nuove tecnologie sul progresso e l’innovazione globaleIl progresso non è più un evento lineare, ma una forza gravitazionale che modella ogni singolo aspetto della nostra quotidianità.

Europa, troppe regole frenano crescita e innovazioneL’eccesso di regolazione e la frammentazione dei mercati rallentano la competitività dell’Ue, tra burocrazia, limiti all’innovazione e assenza di scala. businesspeople.it

Cattani (Farmindustria): «Puntare sull’innovazione fa crescere tutta l’economia: via gli ostacoli che frenano lo sviluppo»Gli investimenti in innovazione e ricerca scientifica devono essere incentivati perché rappresentano un volano straordinario per tutta l’economia nazionale e per tutelare la salute di milioni di ... corriere.it