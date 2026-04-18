Artigianato in crisi | meno nuove imprese e meno ore di burocrazia

Il settore artigianale sta attraversando un periodo di difficoltà, con un calo delle nuove imprese avviate e un aumento delle ore dedicate alla burocrazia. Recentemente, un rappresentante della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha partecipato a un incontro presso un club locale per parlare delle sfide legate al ricambio generazionale e alla situazione attuale del settore.

Il presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Dario Costantini, è intervenuto recentemente presso il Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino per discutere del futuro del settore produttivo e delle sfide legate al ricambio generazionale. L’incontro, che ha la partecipazione dei soci del club locale, ha offerto uno spaccato profondo sulle strategie volte a tutelare l’identità dell’artigianato italiano e a semplificare la vita delle imprese sul territorio. La lotta alla burocrazia e il declino demografico nelle imprese. Durante il confronto con i presenti, il vertice nazionale della CNA ha messo in luce dati cruciali riguardanti l’impatto della normativa sulla gestione aziendale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Artigianato in crisi: meno nuove imprese e meno ore di burocrazia Notizie correlate Imprese: Visconti (CamCom), 'con 'Camera del Futuro' meno burocrazia e maggiore sostegno alle imprese"Un rinnovamento pressoché integrale del sito camerale, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, per smaltire la burocrazia e sostenere le aziende". Decreto Pnrr, Confapi chiede meno burocrazia nei rapporti tra imprese e PaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Crisi Iran, Manfredi: Napoletani a Dubai, tutti al... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Artigianato in crisi, la risposta parte dai bambini: 32mila album per salvare i mestieri che stanno scomparendo; Rischio recessione, l'appello di CNA: imprese già in crisi, servono soluzioni immediate; Artigianato mantovano in crisi: confronto tra Cna e il candidato sindaco Zancuoghi. Artigianato in crisi, la risposta parte dai bambini: 32mila album per salvare i mestieri che stanno scomparendoA Torino il progetto che punta a strappare i giovani agli schermi: il futuro del lavoro si gioca già alle elementari ... giornalelavoce.it GASOLIO +20%, LA CRISI VISTA DAGLI ARTIGIANI | Molte imprese rischiano di lavorare in perdita o di chiudereAutotrasportatori, sciopero in vista: il caro gasolio per la guerra li penalizza. Energia, l’Italia deve cambiare strategia: gli artigiani hanno un’idea ... ilsussidiario.net Roccadaspide, GAL Cilento: info day sui bandi dedicati all'artigianato - IMMAGINI ED INTERVISTE #stiletv #GalCilento #Roccadaspide #canale78 - facebook.com facebook