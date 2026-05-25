Il Milan ha licenziato l’allenatore e il resto della dirigenza dopo aver mancato la qualificazione in Champions League. L’addio arriva in seguito alla sconfitta finale che ha concluso una stagione senza obiettivi raggiunti. Nel mercato delle panchine, si parla di un possibile trasferimento dell’attuale allenatore della squadra rivale verso un altro club di Serie A, mentre un tecnico di un’altra formazione potrebbe approdare in un club di alta classifica. Un dirigente della squadra di Firenze ha dichiarato di voler rimanere.

MILANO – Saltano le teste dopo la fine del campionato, con gli obiettivi mancati. A scatenare il domino degli allenatori è proprio il Milan, che a lungo ha conteso all’Inter lo scudetto prima di restare clamorosamente fuori dalla zona Champions dopo l’ultima giornata. Gerry Cardinale, con mossa non inattesa, ha azzerato in toto la dirigenza, mandando via con effetto immediato il direttore tecnico Geoffrey Moncada, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare. Una vera e propria rivoluzione che ha coinvolto anche il tecnico Massimiliano Allegri, che lascia così il Diavolo dopo una sola stagione. “Il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Milan: via Allegri e la dirigenza dopo il flop Champions. Gattuso verso la Lazio, Sarri all’Atalanta. Vanoli vuol restare in viola

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Pisa-Milan: l'intervista ad Allegri dopo il match | Serie A

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UFFICIALE: Furlani, Tare, Allegri e Moncada via dal Milan con effetto immediato x.com

(Schira) Il Milan orientato a cambiare allenatore e mandare via Allegri reddit

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