Gasperini forza 70 | futuro tracciato in attesa del calciomercato

Gian Piero Gasperini ha raggiunto per la quinta volta in carriera la soglia di 70 punti in campionato. La squadra ha ottenuto questo risultato in una stagione in cui si attende ancora il calciomercato per definire il futuro dell’organico. La classifica attuale mostra una posizione stabile, con i punti accumulati che riflettono le prestazioni finora fornite. Non ci sono ancora annunci ufficiali riguardo eventuali cambiamenti di rosa.

Per la quinta volta in carriera, Gian Piero Gasperini ha raggiunto e superato quota 70 punti in campionato. Una costanza in grado di assicurare piazzamenti Champions con grande continuità, con l’Atalanta prima e poi con la Roma, che dopo una lunga assenza tornerà a vivere le più importanti notti europee. Con lui al timone, la strada per un futuro ambizioso è tracciata. Garanzia di competitività. Dopo le cinque qualificazioni in Champions League in sette anni alla guida dell’Atalanta, Gasperini lo ha fatto ancora. Questa volta riportando la Roma nel palcoscenico più prestigioso, un appuntamento che mancava dal 2017-18. 73 punti e 3° posto in classifica, a certificare una linearità verso l’alto mantenuta per tutto il corso della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Gasperini svela il piano per rinforzare la Roma: ecco le sue idee

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