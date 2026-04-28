Roma Gasperini-Friedkin | attesa per il vertice sul futuro

A Roma si attende un incontro tra l’allenatore e la proprietà per discutere del futuro della squadra. Gian Piero Gasperini ha dichiarato di aspettarsi un segnale chiaro dalla proprietà per capire quale sarà il progetto e le eventuali modifiche da apportare alla rosa. L’obiettivo è definire le linee guida per la prossima stagione, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali su quando si terrà il vertice.

Gian Piero Gasperini attende un segnale definitivo dalla proprietà per tracciare i confini della Roma che verrà. Secondo quanto rivelato in serata da Paolo Rocchetti attraverso un aggiornamento su X, l’allenatore giallorosso sarebbe attualmente in attesa di un colloquio diretto, probabilmente una conference call internazionale, con la famiglia Friedkin per sciogliere i nodi più intricati della prossima stagione. Il vertice si rende necessario per stabilire una linea comune su temi caldi come i rinnovi contrattuali, la definizione del budget per la sessione estiva e il rispetto dei rigidi parametri imposti dal fair play finanziario, elementi che condizioneranno inevitabilmente l’ambizione del nuovo ciclo tecnico.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gasperini-Friedkin: attesa per il vertice sul futuro GIAN PIERO GASPERINI | INTERVISTA POST JUVENTUS-ROMA Notizie correlate Roma, missione Friedkin: vertice con Gasperini per il futuro giallorossoLa stagione della Roma entra nella sua fase più delicata, ma il futuro del club si gioca già lontano dai riflettori del campo. Leggi anche: Roma, caos Trigoria: scontro Ranieri-Gasperini e paralisi Friedkin sul futuro Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Friedkin rilancia, la Roma a Gasperini: ora le prossime mosse; Perché Ranieri si è dimesso dalla Roma: la guerra con Gasperini su mercato, medici e comunicazione. La scelta dei Friedkin. E ora il ds Massara?; Roma, la decisione dei Friedkin su Ranieri e Gasperini dopo il grande freddo; Ranieri verso l'addio alla Roma, attesa per la decisione dei Friedkin. Gasperini non vuole più attendere: chiesto un confronto urgente con i Friedkin per chiarire il futuroGian Piero Gasperini non ha intenzione di staccare la spina. Il tecnico giallorosso continua a sperare nella qualificazione in Champions, e intanto pensa alla programmazione della prossima stagione. C ... siamolaroma.it Friedkin e la 'nuova' Roma: Gasperini al centro del progetto, in arrivo altre scelte per la societàDopo la svolta annunciata la scorsa settimana, fonti americane indicano all'Adnkronos i prossimi passi della proprietà ... adnkronos.com Gian Piero Gasperini 'chiama' i Friedkin L'allenatore si aspetta un incontro a breve per programmare il futuro: dal tema rinnovi al budget per il mercato, passando per i paletti del Fair Play Finanziario e arrivando alla scelta del nuovo direttore sportivo - facebook.com facebook Rivoluzione romanista: via #Ranieri e #Massara I #Friedkin scelgono #Gasperini, addio al Senior Advisor. Con lui ai saluti anche il ds e gran parte dello staff @ValdarchiSimone #ASRoma x.com