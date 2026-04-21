Domani si avvicina e con esso si riaccendono le attese sui due allenatori che sono in attesa di novità. A Trigoria, da oltre dieci giorni, le temperature sono molto basse, creando un clima di incertezza e blocco nelle decisioni relative al futuro della squadra. Le condizioni meteo estreme sembrano influenzare le attività e le decisioni sui piani da adottare.

Domani è già qui. Il grande freddo che ormai da oltre dieci giorni regna a Trigoria rischia di congelare qualsiasi idea per l’avvenire. Lo scontro tra Ranieri (che ieri è tornato nel centro sportivo dopo tre giorni di assenza) e Gasperini porterà al bivio di fine stagione, ma nel frattempo, quale futuro per la Roma? Difficile capirlo. I Friedkin hanno scelto la via del silenzio e dell’immobilismo per evitare scossoni per il finale di campionato, ma inevitabilmente una direzione da qui a breve tempo andrà presa. Il ds Massara, in realtà, già da qualche settimana, rinnovi a parte, sta lavorando per la prossima stagione. Ma quali sono i...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Futuro cercasi: Ranieri e Gasperini in attesa

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