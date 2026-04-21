Garlasco spunta l’intercettazione telefonica alla mamma di Chiara Poggi | la rivelazione a Mattino Cinque

A Garlasco, durante una trasmissione televisiva, è stata diffusa un’intercettazione telefonica tra la madre di Chiara Poggi e un'altra persona. La conversazione è stata resa pubblica nel corso di un dibattito televisivo dedicato al caso di cronaca che ha tenuto banco negli ultimi anni. La scoperta ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, riaccendendo l’interesse sulla vicenda giudiziaria.

La riapertura del caso di Chiara Poggi continua a scuotere l’opinione pubblica italiana, riportando al centro dell’attenzione uno dei fatti di cronaca più discussi degli ultimi decenni. Dopo anni di silenzi, sentenze e verità ritenute definitive, nuovi elementi stanno emergendo con forza, alimentando interrogativi e riaccendendo il dibattito mediatico e giudiziario. >> Stefano De Martino silurato, il clamoroso retroscena: perché sta succedendo addirittura questo Negli ultimi mesi, infatti, si è assistito a un’intensa attività investigativa che ha portato alla revisione di alcuni aspetti considerati finora marginali. La sensazione, sempre più diffusa, è che la storia non sia ancora del tutto chiusa e che possano emergere dettagli in grado di cambiare la percezione di quanto accaduto a Garlasco.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, il biglietto trovato sulla cappella di Chiara Poggi: È stato Marco ad ucciderla

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