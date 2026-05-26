Garlasco Massimo Lovati a processo per diffamazione contro lo Studio Giarda chiesti 116mila € di danni lui | Non patteggio

Notizia in breve

Un ex avvocato è stato rinviato a giudizio per aver diffamato uno studio legale. La vicenda riguarda una denuncia presentata contro di lui, con richiesta di risarcimento danni di 116 mila euro. L'uomo ha dichiarato di non voler patteggiare e si trova ora davanti a un processo penale. La causa riguarda dichiarazioni ritenute diffamatorie fatte dall'ex avvocato nei confronti dello studio.