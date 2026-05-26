Garlasco mamma di Andrea Sempio scagiona il figlio e attacca | Tirato dentro per dare la revisione a Stasi

Da virgilio.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La madre di Andrea Sempio ha dichiarato che suo figlio è stato coinvolto ingiustamente nel caso di Garlasco, sostenendo che è stato usato come capro espiatorio per favorire altri. Ha affermato che il suo ragazzo è stato tirato in mezzo per motivi legati a una revisione di un procedimento legale. La donna ha contestato le accuse rivolte al figlio e ha criticato la gestione delle indagini, lasciando intendere che ci siano state manipolazioni.

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Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, continua a respingere ogni ipotesi che il figlio possa essere coinvolto nell’omicidio di Chiara Poggi, quello che da quasi vent’anni è noto come il caso Garlasco. Secondo la donna, Andrea sarebbe stato tirato in ballo con lo scopo di poter chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi. La signora Ferrari ammette di non essere più certa al cento per cento che Stasi sia l’assassino di Chiara, ma ciò nonostante rifiuta di scusarsi per le lettere piene di astio speditegli in carcere. La madre di Sempio parla di Alberto Stasi Le lettere di Daniela Ferrari ad Alberto Stasi Il messaggio di Daniela Ferrari a Elisabetta Ligabò La madre di Sempio parla di Alberto Stasi Daniela Ferrari è stata raggiunta dalle telecamere de La vita in diretta, il programma di Alberto Matano su Rai 1. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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