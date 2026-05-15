Lo hanno tirato dentro Garlasco Marco Poggi intercettato | al padre parla di Andrea Sempio

Un nuovo episodio riguarda il caso di Garlasco, con intercettazioni che coinvolgono Marco Poggi, il quale parla con il padre di Andrea Sempio. Le conversazioni sono state registrate e ora sono al centro di attenzione. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini e ricerche di elementi che possano chiarire la dinamica dei fatti. Le informazioni raccolte vengono analizzate dalle autorità, senza ancora fornire risposte definitive sulla vicenda.

Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro del dibattito pubblico, alimentato da nuove rivelazioni e da una tensione che sembra non trovare tregua. Negli ultimi mesi, la riapertura dell’inchiesta da parte della procura di Pavia ha riacceso i riflettori su una vicenda che, a distanza di anni, continua a dividere opinione pubblica e addetti ai lavori. Al centro, ancora una volta, il nome di Chiara Poggi e le ombre che circondano la sua tragica morte. >> Garlasco, nuova e clamorosa scoperta su Andrea Sempio: “Era lì dentro”. Cosa succede ora Le ricostruzioni, le ipotesi investigative e le prese di posizione si moltiplicano, mentre il quadro appare sempre più complesso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco, l’avvocato di Marco Poggi su intercettazione di Sempio: “Surreale parlare di confessione

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