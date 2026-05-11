A Garlasco, la revisione del processo riguarda due uomini coinvolti in vicende giudiziarie distinte. La Procura di Pavia ha consegnato una memoria di circa cento pagine, che si sta ora esaminando. La questione viene definita da alcune fonti come delicata e complessa, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui soggetti coinvolti. La revisione si inserisce in un percorso giudiziario che tiene sotto osservazione le posizioni di entrambi i protagonisti.

Garlasco (Pavia) - "Abbiamo ricevuto u na memoria di cento pagine dalla Procura di Pavi a, stiamo cominciando a studiare e analizzare. È una questione delicata, complicata, difficile ". Queste le parole della procuratrice generale di Milano Francesca Nanni in merito al sollecito ricevuto dai pm pavese di valutare l'eventuale revisione di Alberto Stasi, condannato nel 2015 in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto di Chiara Poggi del 13 agosto del 2007. In merito alle ipotetiche tempistiche all’orizzonte Nanni replica: " Le cose vanno fatto in un certo modo" confermando quanto già detto ad aprile scorso sulla necessità di leggere con cura ogni atto e quindi sull'ipotesi di poter chiedere altri faldoni ai titolari della nuova indagine che vede indagato Andrea Sempio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Garlasco, revisione processo: “Una questione delicata e difficile”. I destini paralleli di Alberto Stasi e Andrea Sempio

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