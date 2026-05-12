A Roma, Andrea Sempio si è sottoposto a una consulenza psicologica richiesta dalla sua difesa in relazione al nuovo filone di indagine sul delitto di Chiara Poggi. Nel corso di un'udienza, la difesa ha dichiarato che non ci sono elementi che possano essere definiti come una pistola fumante e che l’impronta 33 verrà discussa solo in caso di un dibattimento. La procura e la difesa continuano ad approfondire gli aspetti legati al caso.

Andrea Sempio è arrivato a Roma per sottoporsi alla consulenza psicologica decisa dalla sua difesa nell’ambito del nuovo filone investigativo sul delitto di Chiara Poggi. Il 38enne, indagato dalla Procura di Pavia, ha raggiunto il laboratorio “Genomica” di via Arduino, dove sono in programma gli accertamenti tecnici e una serie di incontri con il collegio difensivo per definire la strategia processuale. Al centro del confronto tra accusa e difesa resta l’impronta 33, che secondo gli inquirenti sarebbe attribuibile a Sempio. Una tesi che la difesa contesta apertamente. “È ovvio che la Procura dica che l’impronta 33 è attribuibile a Sempio,...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, la difesa di Sempio: “Nessuna pistola fumante, sull’impronta 33 discuteremo qualora ci fosse un dibattimento”

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