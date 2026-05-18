A poco più di un anno dalla riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio mantiene un tono di fermezza. Gli avvocati continuano a mettere in discussione l’attribuzione di un’impronta, ritenendo che non possa essere attribuita con certezza al loro assistito. La questione resta centrale nel procedimento e la strategia difensiva si concentra sulla possibilità che l’impronta 33 non sia di Sempio. La discussione si svolge nel quadro di un procedimento giudiziario ancora aperto.

Un’incrollabile fiducia domina tra le file della difesa di Andrea Sempio, fin da quando sono state riaperte le indagini sul delitto di Garlasco, poco più di un anno fa. Sebbene la Procura di Pavia appaia convinta della colpevolezza del loro assistito, i legali del 38enne contano sull’ assenza effettiva di una prova probante, della presenza di semplici – e a loro avviso, confutabili – prove indiziali. E stanno lavorando alacremente per smontare l’intero impianto d’accusa, pezzo dopo pezzo, che vede Sempio assassino a seguito di “un approccio sessuale respinto”. La trascrizione imprecisa del soliloquio di Sempio. Ma quali sarebbero, dunque, queste prove indiziali menzionate in lungo e in largo in questi ultimi mesi? Beh, tanto per cominciare i famosi soliloqui in macchina, compresa la presunta confessione dell’omicidio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, la difesa di Sempio in trincea: “Forse l’impronta 33 non è sua”

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