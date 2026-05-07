Garlasco l'avvocato di Lovati in diretta a Fanpageit | Contro Sempio elementi che bastano per rinvio a giudizio

Durante una diretta su Fanpage.it, l'avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, ha parlato degli ultimi sviluppi delle indagini riguardanti la posizione di Sempio nell'ambito dell'omicidio di Chiara Poggi. Gallo ha affermato che ci sono elementi sufficienti per richiedere il rinvio a giudizio. Le dichiarazioni sono state fatte nel contesto delle verifiche in corso sulla vicenda.

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Durante la diretta Youtube di Fanpage.it, l'avvocato Fabrizio Gallo, difensore dell'ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha commentato gli elementi emersi in queste ultime ore dalle indagini sulla posizione del 38enne per l'omicidio di Chiara Poggi. "Ci sono elementi bastevoli per un rinvio a giudizio".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: L’avvocato di Gervasoni a Fanpage.it: “Quello del pm è un invito a comparire al buio. Siamo perplessi” Macellavano cavalli illegalmente: mega inchiesta con rinvio a giudizio a Perugia. L’avvocata: “Fenomeno molto diffuso”Una lunga indagine a cura dei NAS di Perugia ha portato al rinvio a giudizio di diverse persone coinvolte in un presunto sistema organizzato e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Delitto di Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati: Andrea Sempio è estraneo alla vicenda. Omicidio non più in concorso? Apre la strada alla revisione del processo di Alberto Stasi; Delitto di Garlasco, l'avvocato di Sempio: 'Domani Andrea non risponderà ai pm'. Le cugine di Chiara Poggi ascoltate oggi come testi; Garlasco, la legale di Sempio dopo l'interrogatorio: Intercettazioni? Commentava trasmissione tv, non ha visto video di Chiara; Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio commenta gli audio su un presunto video di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Garlasco, l’avvocato di Lovati in diretta a Fanpage.it: Contro Sempio elementi che bastano per rinvio a giudizioDurante la diretta Youtube di Fanpage.it, l'avvocato Fabrizio Gallo, difensore dell'ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha commentato gli elementi ... fanpage.it Delitto di Garlasco, Procura di Pavia chiude le indagini sull’omicidio: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi, le notizie in direttaLe ultime notizie sulle indagini sul delitto di Garlasco: la Procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile ... fanpage.it "Solo chi ha visto il video di Chiara poteva sapere": gli elementi della procura di Pavia contro Andrea Sempio. Il link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook Andrea Sempio, tutti gli elementi contro di lui e tutti gli errori fatti da chi indago quasi vent’anni fa sulla scena del crimine. L’indagine sulla morte di Chiara Poggi torna all’anno zero per essere totalmente riscritta #farwest #garlasco #albertostasi x.com