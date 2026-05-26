Garlasco l'analisi del penalista | Sempio fa bene a non farsi interrogare dai pm non cambiano idea
L’avvocato penalista ha commentato la decisione di Sempio di non sottoporsi all’interrogatorio dei pm, definendola una scelta condivisibile. Sempio ha deciso di non rispondere alle domande degli investigatori, mantenendo il silenzio. La difesa ha confermato che la strategia rimarrà invariata, senza modifiche successive all’assenza dell’interrogatorio. Nessuna indicazione è stata data su eventuali motivazioni o dettagli processuali legati alla scelta.
Paolo Di Fresco, avvocato penalista del Foro di Milano, analizza la scelta della difesa di Andrea Sempio di evitare l'interrogatorio davanti ai pm: "Mi pare una scelta da condividere. Non credo che un interrogatorio di Sempio, per quanto puntuale e ben condotto, possa far cambiare idea ai pubblici ministeri". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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