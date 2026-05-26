Garlasco l'analisi del penalista | Sempio fa bene a non farsi interrogare dai pm non cambiano idea

Notizia in breve

L’avvocato penalista ha commentato la decisione di Sempio di non sottoporsi all’interrogatorio dei pm, definendola una scelta condivisibile. Sempio ha deciso di non rispondere alle domande degli investigatori, mantenendo il silenzio. La difesa ha confermato che la strategia rimarrà invariata, senza modifiche successive all’assenza dell’interrogatorio. Nessuna indicazione è stata data su eventuali motivazioni o dettagli processuali legati alla scelta.