Garlasco l’analisi del penalista sulla mossa dei pm | Spiazzante hanno costretto Sempio a scoprirsi

In un'analisi legale, un penalista commenta la strategia dei pubblici ministeri, definendola spiazzante e ha costretto Sempio a mostrarsi. Secondo l’accusa, Sempio avrebbe visionato un video che coinvolge Chiara Poggi e Alberto Stasi, e avrebbe riferito di un tentativo di approccio che la ragazza avrebbe rifiutato. La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini in corso sulla vicenda giudiziaria.

Andrea Sempio secondo la Procura avrebbe visto il video di Chiara Poggi e Alberto Stasi e parlerebbe di un approccio che la ragazza avrebbe rifiutato. È stato un vantaggio per lui non rispondere ai pm? E come si deve leggere la mossa della Procura? Ne abbiamo parlato con l’avvocato Paolo Di Fresco.🔗 Leggi su Fanpage.it

Garlasco News: il Racis e il Profilo psicologico di Andrea Sempio

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