Garlasco l'ex Carabiniere sulle chiamate a Sempio del 2017 | Mai agevolato non sapeva le domande dei pm

Un ex carabiniere in pensione è stato ascoltato dai pubblici ministeri di Brescia riguardo alle chiamate effettuate nel 2017 a una persona chiamata Sempio. Durante l'audizione, ha dichiarato di non aver mai agevolato Sempio e di non essere a conoscenza delle domande poste dai magistrati. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini in corso, senza ulteriori sviluppi o dettagli aggiuntivi.

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