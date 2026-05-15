Garlasco l'ex Carabiniere sulle chiamate a Sempio del 2017 | Mai agevolato non sapeva le domande dei pm
Un ex carabiniere in pensione è stato ascoltato dai pubblici ministeri di Brescia riguardo alle chiamate effettuate nel 2017 a una persona chiamata Sempio. Durante l'audizione, ha dichiarato di non aver mai agevolato Sempio e di non essere a conoscenza delle domande poste dai magistrati. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini in corso, senza ulteriori sviluppi o dettagli aggiuntivi.
Silvio Sapone, ex carabiniere in pensione, è stato sentito dai pm bresciani in merito alle chiamate fatte nel 2017 ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, nell'ambito dell'indagine per presunta corruzione legata all'archiviazione lampo della posizione di Sempio richiesta dai pm proprio nel 2017. Il militare ha negato di aver agito per agevolarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Garlasco, 48 ore di chiamate anomale di Sempio nel 2017. #lapresse #cronaca
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