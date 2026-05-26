garlasco la procura di milano apre un fascicolo conoscitivo dopo la querela di stefania cappa

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo dopo la querela presentata da Stefania Cappa. Al momento, non ci sono ipotesi di reato né indagini attive. La decisione è stata presa per valutare eventuali sviluppi futuri, ma al momento non risultano azioni giudiziarie in corso. La vicenda riguarda una denuncia presentata dalla donna, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sui fatti.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo a modello 45, senza ipotesi di reato né indagati, dopo la denuncia presentata da Stefania Cappa nei confronti dell’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, dell’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe e dell’ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto. La querela, depositata dalla cugina di Chiara Poggi – mai indagata nell’inchiesta sul delitto di Garlasco – ipotizza a vario titolo i reati di istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione e della calunnia e diffamazione aggravata. L’atto segna un nuovo passaggio nell’ampio contenzioso giudiziario e mediatico che da anni ruota attorno al caso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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