La Procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per diffamazione nel caso delle gemelle Cappa e del delitto di Garlasco. Le indagini riguardano sia individui coinvolti in episodi di odio online che blogger, youtuber e testate giornalistiche. L'inchiesta si concentra su contenuti diffamatori pubblicati sui social e sui mezzi di informazione. La decisione è stata presa questa settimana, senza nomi specifici coinvolti.

Milano, 18 marzo 2026 - Lo avevano annunciato ieri i legali della famiglia Cappa e delle gemelle Stefania e Paola, ora c’è anche l'ufficialità: la Procura di Milano ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per diffamazione aggravata su un esposto, corredato da supporti audio, presentato dalla famiglia delle gemelle Cappa e che riguarda una presunta interferenza nella nuova inchiesta pavese, aperta da più di un anno, sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco e che vede di nuovo indagato per omicidio Andrea Sempio. Il fotomontaggio delle gemelle Paola e Stefania Cappa con la cugina Chiara Poggi (s), la ventiseienne trovata morta a Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco e le gemelle Cappa, in Procura fascicolo contro ignoti per diffamazione: nel mirino odiatori seriali ma anche blogger, youtuber e giornali

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