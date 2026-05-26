L’avvocata dell’indagato per il delitto di Garlasco ha dichiarato che, secondo quanto comunicato dalla procura, non ci sono elementi che confermino un movente sessuale. La donna ha riferito di aver ricevuto questa informazione durante un’intervista televisiva. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui risultati delle indagini o sui motivi specifici dell’indagine. La procura non ha ancora rilasciato ulteriori commenti pubblici sulla vicenda.

Angela Taccia l’avvocata dell’ indagato per il delitto di Garlasco Andrea Sempio, intervistata a ‘La vita in Diretta’ su Rai 1, è tornata sulle indagini: “Dalla procura abbiamo avuto il riscontro che non c’è alcun dato oggettivo di questo movente sessuale. Ci sono pagine e pagine nell’informativa dei carabinieri che continuano a prendere spunto da questi momenti intimi e personali di Andrea dicendo che sono elementi suggestivi. Mi chiedo come si possa basare un indagine sull’80% di elementi suggestivi se l’unico vero dato oggettivo per gli inquirenti è un soliloquio che per latro, ripulito, non offre a noi la stessa risultanza che hanno loro: non vedo elementi oggettivi che vadano a fondare questo movente sessuale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Garlasco, la legale di Sempio: “Dalla procura abbiamo il riscontro che il movente sessuale è infondato”

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Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto

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