La difesa di Andrea Sempio ha presentato nuovi elementi riguardanti i monologhi nel procedimento sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. La discussione si concentra sul significato attribuito ai monologhi e sul loro ruolo nel caso. La procura ha continuato a raccogliere prove, mentre il processo prosegue con le parti che avanzano le proprie argomentazioni. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui risultati o sulle eventuali implicazioni di queste nuove evidenze.

Nuovi elementi vengono portati dalla difesa di Andrea Sempio nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno depositato una memoria difensiva che contesta due degli elementi ritenuti rilevanti dagli investigatori: i monologhi registrati dell’indagato e il Dna attribuito alla sua linea maschile rinvenuto sotto le unghie della vittima. «Erano prove di interrogatorio». Secondo la Procura, alcuni soliloqui captati durante le indagini avrebbero particolare rilevanza investigativa. La difesa propone però una lettura completamente diversa. Nella memoria si sostiene che Sempio abbia l’abitudine di simulare interrogatori e contestazioni, formulando ad alta voce le possibili domande degli inquirenti e le relative risposte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, la difesa di Andrea Sempio: “Il vero significato dei monologhi”

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GARLASCO: LA DIFESA DI SEMPIO HA SBAGLIATO TUTTO

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