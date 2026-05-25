A circa 20 giorni dalla chiusura delle nuove indagini sul caso Garlasco, con Andrea Sempio come unico indagato, i suoi avvocati hanno inviato alla Procura di Pavia una serie di perizie. Le consulenze sono state presentate per contestare le analisi svolte dai magistrati. La difesa ha definito le proprie evidenze come “soliloqui” e non come confessioni. Le perizie sono state inviate nel tentativo di smontare le conclusioni delle indagini.

Una raffica di perizie per smontare quelle dei magistrati. A distanza di quasi 20 giorni dalla chiusura delle nuove indagini sul caso Garlasco, che vedono come unico indagato Andrea Sempio, i suoi legali hanno inviato alla Procura di Pavia le loro consulenze. In particolare, hanno mandato per via telematica quella dattiloscopica sull’impronta 33, quella sulla bpa - l'analisi della scena del crimine attraverso le macchie di sangue -, la relazione medico legale e uno studio genetico sul dna trovato sulle unghie di Chiara. C'è anche la consulenza sull'impronta del piede di Andrea, per i pm pavesi, infatti, quella di una suola a pallini è sua e non di Alberto Stasi, il già condannato, come avevano stabilito le analisi di allora. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, la difesa di Andrea Sempio: "Soliloqui, non confessioni"

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Garlasco, la difesa di Sempio deposita consulenza

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