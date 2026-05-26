Garlasco la decisione di Andrea Sempio | cosa trapela dalle indagini

Nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la difesa di Andrea Sempio ha deciso di non dialogare con i pubblici ministeri, mantenendo un atteggiamento prudente. La strategia legale sembra orientata a non entrare in confronto diretto con le autorità giudiziarie in questa fase. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli, mentre le indagini proseguono senza novità ufficiali. La posizione della difesa resta riservata in attesa di sviluppi.

Nel nuovo capitolo dell’inchiesta sull’ omicidio di Chiara Poggi, la difesa di Andrea Sempio sembra aver scelto una linea precisa e prudente, evitando per il momento qualsiasi confronto diretto con i pubblici ministeri. Dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere lo scorso 6 maggio, quando era stato convocato in Procura, l’indagato ha deciso insieme ai suoi legali di attendere la chiusura del fascicolo e l’accesso completo agli atti, così da comprendere nel dettaglio il lavoro svolto dagli inquirenti nell’ultimo anno. La strategia difensiva ha iniziato a delinearsi in modo più concreto il 25 maggio, quando sono state depositate quattro consulenze tecniche di parte, pensate per contrastare le conclusioni della Procura. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco: Andrea Sempio è colpevole

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