La Procura di Garlasco ha deciso di fissare una data per la conclusione delle indagini relative alla vicenda su Andrea Sempio. Originariamente, si era ipotizzato di chiudere le indagini entro la fine di maggio, dopo aver svolto alcune consulenze e approfondimenti. La decisione sulla nuova scadenza arriverà a breve, mentre le indagini continuano a seguire il loro corso senza ulteriori dettagli pubblici.

A diciotto anni dal delitto che ha scosso l’Italia, il caso di Garlasco si avvia verso una nuova, clamorosa verità. Le indagini sulla morte di Chiara Poggi, uccisa nella sua villetta il 13 agosto 2007, hanno subito un’accelerazione decisiva. La Procura ha infatti fissato un termine chiaro: entro la fine di maggio 2026 si saprà se Andrea Sempio, attualmente indagato per omicidio volontario, dovrà affrontare un processo. Garlasco, le nuove perizie Il profilo di Andrea Sempio e le intercettazioni al vaglio Il cambio dell'orario e il mistero della bicicletta Garlasco, le nuove perizie Stando a quanto detto nella puntata di oggi – martedì 7 aprile 2026 – di Mattino Cinque sul delitto di Garlasco, la Procura ha intenzione di chiudere definitivamente le indagini e decidere sulla posizione di Sempio entro la fine di maggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, la Procura fissa la scadenza delle indagini: quando potrebbe arrivare la decisione su Andrea Sempio

Garlasco, indagini verso la chiusura su Andrea Sempio: quando arriva la periziaA un anno dalla riapertura del fascicolo sull’omicidio di Chiara Poggi, l’inchiesta che vede indagato Andrea Sempio si avvicina alla conclusione...

Garlasco, verso la chiusura delle indagini su Andrea Sempio: i tempi della periziaÈ passato esattamente un anno da quando l’Italia ha scoperto che il caso dell’omicidio di Chiara Poggi era tornato sotto la lente degli investigatori.

Delitto di Garlasco, attesa per la chiusura delle indagini - Ore 14 del 06/03/2026

Si parla di: L'alibi di Sempio: cosa non torna - FarWest - 31/03/2026.

Garlasco, la Procura individua un movente per Sempio. Si riapre il caso Stasi?Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la Procura ritiene di aver individuato un possibile movente a carico di Andrea Sempio, oggi indagato per omicidio volontario in concorso. affaritaliani.it

Garlasco, le nuove clamorose ipotesi che potrebbero incastrare Sempio e scagionare StasiGarlasco, la perizia Cattaneo sposta l'ora della morte di Chiara Poggi. Stasi potrebbe essere scagionato, Sempio rimarrebbe senza alibi ... panorama.it