Perché difendono Andrea Sempio Garlasco nuove piste e indagini | la decisione dei genitori di Chiara Poggi

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, le indagini sulla morte di Chiara Poggi sono riprese con nuove piste e approfondimenti. I genitori della ragazza hanno preso decisioni che hanno riacceso l’attenzione sulla vicenda, alimentando discussioni sulla possibile difesa di Andrea Sempio. La vicenda, che ha diviso l’opinione pubblica, rimane al centro di un dibattito che ancora non ha trovato una chiara conclusione.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il nome di Chiara Poggi continua a dividere l’opinione pubblica e ad alimentare interrogativi che sembrano non trovare mai una risposta definitiva. Da una parte c’è la condanna irrevocabile di Alberto Stasi, diventata definitiva nel 2015; dall’altra ci sono le nuove piste investigative, le ipotesi alternative e i dubbi che periodicamente riemergono attorno alla figura di Andrea Sempio. In mezzo, però, resta soprattutto il dolore di una famiglia che non ha mai smesso di difendere la memoria della figlia. Molti si chiedono perché Rita e Giuseppe Poggi continuino a essere così convinti della colpevolezza dell’ex fidanzato di Chiara, anche davanti ai nuovi sviluppi investigativi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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