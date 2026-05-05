Garlasco Andrea Sempio segue il consiglio degli avvocati per l' interrogatorio ma ammette | Io vorrei parlare

Andrea Sempio ha dichiarato di voler parlare il giorno prima dell'interrogatorio, anche se ha deciso di seguire il consiglio dei suoi avvocati. Durante l'incontro con gli inquirenti, ha espresso il desiderio di raccontare la sua versione dei fatti. La sua scelta di collaborare o meno con le autorità rimane al centro dell'attenzione, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Convocato domani 6 maggio in procura a Pavia, Andrea Sempio non risponderà ai magistrati. Indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio, come annunciato dai suoi legali. Una strategia difensiva consigliata a Sempio dagli avvocati, che vogliono prima capire quali elementi hanno in mano gli investigatori, anche se lui ammette: “Io vorrei parlare”. Garlasco, Andrea Sempio: "Io vorrei parlare" Perché Sempio non risponderà nell'interrogatorio L'interrogatorio delle gemelle Cappa Garlasco, Andrea Sempio: “Io vorrei parlare” “Io vorrei parlare“.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio segue il consiglio degli avvocati per l'interrogatorio ma ammette: "Io vorrei parlare" Notizie correlate Garlasco, perché Andrea Sempio nell'interrogatorio non risponderà alle domande: l'annuncio dei suoi avvocatiAndrea Sempio, indagato nel caso del delitto di Garlasco, si avvarrà della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio previsto per mercoledì 6... Garlasco, Andrea Sempio si presenterà all'interrogatorio in Procura ma "valuterà se rispondere o no"L’avvocato Cataliotti ha fatto sapere che Andrea Sempio si presenterà in Procura, ma valuterà se rispondere o meno alle domande dei magistrati. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio; Delitto Garlasco, sul web messaggi di Sempio: ossessionato da ragazza; Delitto di Garlasco, Sempio accusato di omicidio aggravato da crudeltà e motivi abietti; Garlasco, per la Procura Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiuto. Andrea Sempio al centro delle indagini, nuove mosse dei pm riaprono scenari inattesi sull’inchiestaGarlasco, ultime audizioni prima della chiusura della nuova inchiesta Le gemelle Paola e Stefania Cappa, il fratello della vittima Marco Poggi e l’in ... assodigitale.it Andrea Sempio, un messaggio sul forum di seduzione sembra raccontare l'omicidio di Chiara Poggi: «Un calcio in testa e un'arma per difendersi»C'è un messaggio, tra le decine scritte da Andrea Sempio sul forum il «Club di seduzione italiana», che attira l'attenzione più degli ... corriereadriatico.it La difesa di Andrea Sempio, oggi 38enne e nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha annunciato che l'uomo non risponderà alle domande dei pubblici ministeri nell'interrogatorio fissato domani - 6 maggio - a Pavia. A comunicarlo è stato l'avvo - facebook.com facebook Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi che saranno interrogate x.com