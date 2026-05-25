Non è di Sempio Garlasco la nuova perizia e l’annuncio degli avvocati

Notizia in breve

La difesa di Andrea Sempio ha annunciato che la nuova perizia esclude il suo coinvolgimento nel delitto di Garlasco. La perizia, consegnata nelle ultime ore, ha analizzato i reperti e le prove raccolte, arrivando alla conclusione che l’imputato non è collegato alla scena del crimine. La fase processuale si avvicina a un punto cruciale, con la difesa che punta a confutare le accuse.