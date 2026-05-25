Non è di Sempio Garlasco la nuova perizia e l’annuncio degli avvocati
La difesa di Andrea Sempio ha annunciato che la nuova perizia esclude il suo coinvolgimento nel delitto di Garlasco. La perizia, consegnata nelle ultime ore, ha analizzato i reperti e le prove raccolte, arrivando alla conclusione che l’imputato non è collegato alla scena del crimine. La fase processuale si avvicina a un punto cruciale, con la difesa che punta a confutare le accuse.
La nuova fase dell’inchiesta sul delitto di Garlasco entra in un passaggio decisivo, con la difesa di Andrea Sempio pronta a ribaltare l’impianto accusatorio. Dopo la chiusura delle indagini preliminari dello scorso 7 maggio, il fascicolo aperto dalla Procura di Pavia si arricchisce ora di nuovi elementi tecnici che potrebbero cambiare la lettura di uno dei casi più discussi della cronaca italiana. Al centro della scena torna l’unico indagato del nuovo filone, mentre cresce l’attesa per le mosse dei suoi legali. >> Garlasco, Andrea Sempio intercettato: viene giù tutto In questo scenario si inserisce un passaggio cruciale: il deposito delle consulenze difensive, previsto entro i termini stabiliti dal codice. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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