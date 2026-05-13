Mercoledì 13 maggio 2026 è andata in onda una nuova puntata di “Mattino Cinque” dedicata al caso di Garlasco. Durante l’intervento, è stato mostrato un video in cui un uomo dice “Papà io…”. L’intercettazione coinvolge un padre e un figlio, e ha attirato l’attenzione sui dettagli del processo. La discussione si concentra sulla possibile ricostruzione degli eventi e sulle implicazioni di questa registrazione nel procedimento giudiziario.

Si torna a parlare del delitto di Garlasco dopo la puntata di “Mattino Cinque” andata in onda mercoledì 13 maggio 2026. Nel corso della trasmissione sono stati ripresi alcuni elementi investigativi legati all’attuale indagato Andrea Sempio e a intercettazioni che, secondo quanto riferito in tv, vengono oggi rilette con maggiore attenzione rispetto al passato. Durante la puntata, Federica Panicucci ha ricostruito i punti principali emersi nelle ultime settimane, soffermandosi anche sulle mosse della difesa. È stato ricordato che il team legale di Sempio si sarebbe incontrato a Roma per definire la strategia, con il supporto di una consulenza psicologica finalizzata alla definizione del profilo dell’indagato, elemento che potrebbe incidere sulle prossime iniziative processuali.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Papà io…”. Garlasco, Marco Poggi: l’intercettazione con il padre che fa crollare la versione ufficiale (VIDEO)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“Papà, io…”. Garlasco, a Mattino Cinque l’intercettazione tra Marco e Giuseppe PoggiSi riaccendono i riflettori sul delitto di Garlasco, un caso che continua a far discutere e a generare nuovi interrogativi anche a distanza di anni.

Garlasco, il legale di Marco Poggi difende Andrea Sempio: "Quell'intercettazione è una suggestione, non una confessione" - VIDEOIl legale del fratello della vittima difende Sempio dopo quanto emerso dalle intercettazioni; se Sempio dovesse essere rinviato a giudizio, Alberto...

Temi più discussi: Delitto Garlasco, il padre di Sempio intercettato: Pm Venditti mi disse 'finirà presto'; Dentro la Notizia: Garlasco, in Procura come testimoni gemelle Cappa e Marco Poggi Video; Garlasco, l'agitata telefonata tra Stasi e il padre e il paradosso della revisione del processo a fine pena; Marco Poggi e Andrea Sempio: come è nata l’amicizia, chi c’era nella comitiva di Garlasco e tutti i verbali dal 2007 a oggi.

Garlasco, 'Marco Poggi ostile e in costante difesa di Sempio' - Ultima ora reddit

Interessante #Garlasco #Fateveneunaragione....... #Poggi #Tizzoni va bhè evito bestemmie x.com

Delitto di Garlasco: Marco Poggi e le tre chiamate sospette di SempioDurante la sua audzione, Marco Poggi ha minimizzato l'importanza delle tre telefonate fatte da Sempio a casa Poggi pochi giorni prima del delitto. E poi: Chiara lo avrebbe detto a Stasi. corrierenazionale.it

Marco Poggi nell’uragano mediatico, da fratello della vittima a complice di Sempio: una vita distrutta grazie al volantinaggio di atti giudiziariGarlasco è tornata a essere, a diciannove anni dal delitto, una grande piazza mediatica. Lo era ai tempi di Alberto Stasi, fino a che il fidanzato di Chiara non fu condannato in via definitiva per ... ilriformista.it