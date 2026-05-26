Un post pubblicato da un amico di Sempio, morto suicida, ha suscitato attenzione. Nell’occhiello si legge una frase sulla “verità che nessuno mai racconterà”. La dichiarazione si inserisce in un contesto di indagini giudiziarie, dove si evidenzia come dettagli apparentemente secondari possano assumere rilevanza. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contenuto del post o sulla natura delle indagini.

Nelle grandi inchieste giudiziarie, un dettaglio apparentemente minore può rivelarsi più significativo di tanti dettagli apparentemente maggiori. Fino a poco più di un anno fa, il caso di Garlasco sembrava chiuso — Alberto Stasi condannato in Cassazione il 15 dicembre 2015, e poi dieci anni inconcludenti di dibattiti e perizie —, e invece continua a generare frammenti inquietanti. L’elemento in questione è un post pubblicato il 19 gennaio 2016 su Facebook da Michele Bertani, amico di Andrea Sempio. Poco più di un mese dopo la sentenza definitiva, Bertani scriveva: «La VeriTa Sta Nelle CoSe Che NeSSuno sa!! la Verità nessuno mai te la racconterà. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, il post dell’amico suicida di Sempio sulla «verità che nessuno mai racconterà»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Delitto di Garlasco, i post di Andrea Sempio su un forum: Ossessionato da una ragazza

Notizie e thread social correlati

Garlasco, spuntano audio misteriosi con Stefania Cappa, Andrea Sempio e l’amico morto suicidaA Garlasco, sono stati diffusi nuovi audio che coinvolgono Stefania Cappa, Andrea Sempio e un amico deceduto in circostanze sospette.

Garlasco, Sempio nel suo diario: «Sogno lo stupro, io spesso isolato e preso in giro. Ho passato cose che nessuno vivrà mai»Un nuovo capitolo si apre nel caso di Garlasco, con l’attenzione rivolta alle dichiarazioni di un uomo che nel suo diario ha scritto di desiderare un...

Temi più discussi: Realpolitik: Stasi e Sempio, Garlasco è un thriller a due Video; Caso Garlasco e non solo: tra podcast, libri e serie il crime fa tendenza: i dati; Garlasco in TV, le intercettazioni di Sempio riaccendono il dibattito, Garofano è convinto: Era stufo, stanco e si sfogava; Garlasco, gli audio di Andrea Sempio, l'avvocato Taccia: Stiamo lavorando anche su questi audio.

Selvaggia Lucarelli è una delle poche menti lucide rimaste su #Garlasco, un caso ormai stracolmo di fake news, suggestioni, mistificazioni e linciaggi mediatici volti a riabilitare un CONDANNATO con sentenza definitiva, e a massacrare vittime e nuovi fantasio x.com

Garlasco, il post dell’amico suicida di Sempio sulla verità che nessuno mai racconteràUn post Facebook del 2016, un nickname cabalistico e una traduzione dall'ebraico: l’enigma irrisolto di Garlasco ... panorama.it

Garlasco, la difesa di Sempio deposita consulenze su impronta 33 e Dna: Andrea ha il 44 di piedeNel nuovo capitolo dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, la difesa di Andrea Sempio accelera sul fronte tecnico e peritale, depositando una serie di ... thesocialpost.it