Garlasco spuntano audio misteriosi con Stefania Cappa Andrea Sempio e l’amico morto suicida

A Garlasco, sono stati diffusi nuovi audio che coinvolgono Stefania Cappa, Andrea Sempio e un amico deceduto in circostanze sospette. La vicenda si collega al delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, quando la giovane è stata trovata morta in modo violento. Le registrazioni emergono in un contesto di indagini ancora aperte e di approfondimenti sugli ultimi anni del caso.

Cerchiamo di riannodare tutti i fili del delitto di Garlasco. Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi viene uccisa brutalmente. E questa è l’unica certezza che abbiamo. Da lì, cominciano le ipotesi. Chi l’ha uccisa? La sentenza del 2015 condanna Alberto Stasi, fidanzato della vittima, a 16 anni di reclusione. Ora, però, la nuova consulenza della professoressa Cristina Cattaneo colloca il delitto almeno mezz’ora più tardi, escludendo di fatto quasi certamente la presenza di Stasi. Inoltre, l’omicidio sarebbe avvenuto in più fasi e in più aree della villetta di Via Pascoli: sono state trovate tracce di sangue sul divano, vicino al telefono e nel seminterrato.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, spuntano audio misteriosi con Stefania Cappa, Andrea Sempio e l’amico morto suicida Leggi anche: Andrea Sempio e Stefania Cappa: la sorpresa sugli audio scuote Garlasco! Garlasco, gli audio che riscrivono il delitto. Bruzzone: «Andrea Sempio e Michele Bertani sono gli esecutori, coinvolta anche Stefania Cappa»Roberta Bruzzone torna a parlare dei misteriosi audio che potrebbero riscrive il racconto del delitto di Garlasco.