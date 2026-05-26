I legali di Andrea Sempio hanno comunicato che al momento non è previsto un interrogatorio per il loro assistito. Sono state comunque programmate relazioni tecniche e la possibilità di un incidente probatorio durante l’udienza preliminare. Nel frattempo, è stato chiarito che l’impronta della scarpa numero 42 non appartiene a Sempio. Non ci sono ulteriori dettagli sulle altre attività processuali in corso.

I legali fanno sapere che per Sempio non è previsto alcun interrogatorio per ora, ma solo relazioni tecniche e la possibilità di un incidente probatorio in udienza preliminare Nuovi sviluppi nel caso Garlasco. La difesa di Andrea Sempio ha depositato cinque consulenze tecniche e una memoria d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, i legali di Andrea Sempio: "Non previsto alcun interrogatorio, l'impronta della scarpa numero 42 non è sua"

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Garlasco, omicidio Poggi. Andrea Sempio legge le carte dell'accusa con i suoi legali

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