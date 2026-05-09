Garlasco – Il papà di Sempio sul pm Venditti | Mi disse finirà presto Il magistrato riteneva il Dna sulle unghie di Chiara Poggi inutilizzabile come stabilito dalla perizia

A Garlasco, il padre di Sempio ha commentato un'affermazione del pubblico ministero Venditti, che aveva previsto che il procedimento giudiziario si sarebbe concluso in tempi brevi. Il magistrato aveva anche escluso l’utilizzabilità del DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi, come stabilito da una perizia. Nelle indagini della procura di Pavia si inseriscono anche intercettazioni che sono state coinvolte in un procedimento a Brescia per corruzione in atti giudiziari.

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