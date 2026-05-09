Garlasco – Il papà di Sempio sul pm Venditti | Mi disse finirà presto Il magistrato riteneva il Dna sulle unghie di Chiara Poggi inutilizzabile come stabilito dalla perizia
A Garlasco, il padre di Sempio ha commentato un'affermazione del pubblico ministero Venditti, che aveva previsto che il procedimento giudiziario si sarebbe concluso in tempi brevi. Il magistrato aveva anche escluso l’utilizzabilità del DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi, come stabilito da una perizia. Nelle indagini della procura di Pavia si inseriscono anche intercettazioni che sono state coinvolte in un procedimento a Brescia per corruzione in atti giudiziari.
Nel complesso quadro dell’indagine della procura di Pavia che intende riscrivere il delitto di Garlasco emergono anche le intercettazioni che sono entrata nell’inchiesta di Brescia per corruzione in atti giudiziari. Un passaggio ritenuto dai carabinieri di Milano significativo dell’indagine bresciana ( bocciata dalla Cassazione nella parte riguardante i sequestri di dispositivi all’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, ndr ) emerge da un’intercettazione ambientale del 17 marzo 2025, inserita nell’informativa su Andrea Sempio e relativa a una conversazione avvenuta in auto tra Giuseppe Sempio, suo figlio Sempio e una cronista. Nel dialogo Giuseppe Sempio fa riferimento al confronto avuto con il magistrato: “C’è uno solo guardi (.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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