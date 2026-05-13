Garlasco Pm | 21 elementi utili per provare la colpevolezza di Sempio | dal Dna sulle unghie di Chiara Poggi all' impronta 33
La Procura ha presentato 21 elementi ritenuti utili a dimostrare la colpevolezza di Sempio nel caso di Garlasco. Tra questi figurano il DNA rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi e un'impronta lasciata nel luogo dell'omicidio. La Procura ha inoltre evidenziato che Sempio non avrebbe un alibi per la mattina del 13 agosto 2007. La discussione si concentra anche su altri dettagli emersi durante le indagini.
La Procura sottolinea inoltre che “Sempio non ha un alibi” per la mattina del 13 agosto 2007 e che, dopo il delitto, “è tornato sulla scena del crimine per ben due volte” Sono 21 in tutto, come emerge dagli atti della Procura di Pavia, gli “elementi” che l’accusa ritiene utili a dimostrare la.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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