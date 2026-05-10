In un nuovo sviluppo del caso di Garlasco, le autorità hanno identificato come possibile autore dell’impronta di mano destra trovata sulla parete interna di una scala di una villetta locale un uomo di nome Andrea Sempio. La Procura di Pavia ha confermato che questa traccia, nota come traccia 33, corrisponde all’impronta lasciata da Sempio. La scoperta si inserisce nelle indagini in corso sulla vicenda.

Per la Procura di Pavia la traccia 33, l’impronta di mano destra trovata sulla parete destra della scala interna della villetta di Garlasco, è di Andrea Sempio. Lo ha confermato il fascicolo depositato il 7 maggio 2025 al termine delle indagini.L’impronta è considerata rilevante per l’omicidio perché “bagnata” e con macchie simili a schizzi, come riferito dai carabinieri del RIS interrogati nel 2025. Si trova vicino alla traccia 45, una goccia di sangue di Chiara Poggi staccatasi da un oggetto insanguinato (probabilmente l’arma o parte del corpo della vittima) che è caduto dall’alto verso il basso con direzione obliqua. La Procura sottolinea che la goccia si trova appena sotto e leggermente a destra della 33, collegando così l’impronta direttamente alla dinamica del delitto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, colpo di scena sulla traccia 33: "Cosa c'è sotto l'impronta di Sempio"

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