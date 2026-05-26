Un'impronta numero 33 trovata sulla scena del delitto non sarebbe attribuibile a Alberto Stasi, secondo l'avvocata che lo rappresenta. La legale ha spiegato che questo segno non corrisponde al suo assistito e quindi non può essere considerato un elemento che lo colleghi all'omicidio di Chiara Poggi. La presenza di questa impronta è stata ritenuta incompatibile con la responsabilità di Stasi nell'episodio.

Per la legale, quel segno rappresenterebbe un dato incompatibile con la responsabilità del suo assistito nell’omicidio di Chiara Poggi. “Certamente quell’impronta non è di Alberto Stasi, vuol dire che Alberto Stasi non è l’assassino”, ha affermato "Alberto Stasi non ha ucciso Chiara Poggi". A. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, avvocata Bocellari: "L'impronta 33 non è di Alberto Stasi, vuol dire che non è lui l'assassino di Chiara Poggi"

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Garlasco, la difesa di Alberto Stasi rilancia: «Limpronta 33 dimostra che non è lui lassassino»

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