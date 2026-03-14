Una vicina di casa di Chiara Poggi a Garlasco ha dichiarato di essere certa che l’assassino fosse l’uomo condannato, affermando di conoscere molte cose su di lui e di considerarlo bugiardo. La donna ha espresso questa convinzione durante un’intervista, ribadendo di aver avuto contatti e informazioni che la portavano a questa conclusione. La sua testimonianza si aggiunge alle discussioni sul caso.

In un servizio di Quarto Grado sul caso Garlasco, una vicina di casa di Chiara Poggi ha raccontato di avere pensato subito ad Alberto Stasi, dicendosi “senza il minimo dubbio” convinta della sua colpevolezza. La donna ha citato il carattere riservato della ragazza e presunte bugie del fidanzato, parlando di episodi in cui lo avrebbe visto in giro mentre diceva di studiare. Garlasco, le parole della vicina di Chiara Poggi Il ritratto di Chiara Poggi e il legame con Stasi “Stasi bugiardo”: l’ipotesi del litigio finito male Garlasco, le parole della vicina di Chiara Poggi Nel corso di un servizio andato in onda a Quarto Grado sono state... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, vicina di casa di Chiara Poggi "convinta" che l'assassino è Stasi: "Sapevo tante cose, lui bugiardo"

Articoli correlati

Garlasco, Alberto Stasi querela la criminologa Anna Vagli: l’accusa di diffamazione per un articolo sul perché è lui l’assassino di Chiara PoggiAlberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia), ha presentato una...

Garlasco, nuove analisi sugli oggetti di Chiara Poggi: «Trovati riscontri che stavamo cercando». Sempre più vicina la revisione del processo a StasiSi sono concluse le nuove verifiche tecniche sugli oggetti che Chiara Poggi indossava la mattina del 13 agosto 2007, nella villetta di via Pascoli, a...

Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

Altri aggiornamenti su Chiara Poggi

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, svolta vicina: entro 90 giorni la discovery su Chiara Poggi e il ruolo di Stasi e Sempio; Quarto Grado: Garlasco: le foto della casa di Chiara Poggi Video; Garlasco, la testimonianza della vicina di casa di Chiara Poggi; Quarto Grado: Delitto di Garlasco: cosa succede a casa Poggi la mattina dell'omicidio? Video.

Delitto Garlasco, emergono nuove tracce di sangue vicino allo scarico del lavandino di casaDelitto di Garlasco, nuova traccia di sangue riapre i dubbi investigativi Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco (Pavia) il 13 ago ... assodigitale.it

Garlasco, la testimonianza della vicina di casa di Chiara PoggiLa testimonianza della vicina di casa di Chiara Poggi, convinta che il responsabile dell'omicidio sia Alberto Stasi. Bimba scompare nel nulla, ritrovata 6 anni dopo a 4mila chilometri di distanza: ... msn.com

Ermanno Cappa, la moglie Maria Rosa Poggi, zia di Chiara Poggi, e le figlie gemelle, Paola e Stefania, hanno avviato una vera e propria battaglia legale, depositando oltre cinquanta denunce presso la Procura di Milano. - facebook.com facebook

#Garlasco, la simulazione dell'utilizzo del pc da parte di Chiara Poggi la sera prima del delitto #Mattino5 x.com