Un nuovo capitolo si apre nel caso di Garlasco dopo che l’avvocata della difesa dell’uomo condannato ha dichiarato che non ci sono tracce di impronte della madre di Chiara Poggi nell’abitazione. La dichiarazione si riferisce alla mancata presenza di impronte di Rita Preda sui luoghi chiave del delitto, sollevando domande sulla presenza o meno di eventuali tracce biologiche nel contesto delle indagini.

Nell’abitazione di via Pascoli 8 erano presenti le impronte di Alberto Stasi, di Giuseppe Poggi, di Marco Poggi, ma risulterebbero assenti le impronte di mamma Rita Preda: a farlo notare è Giada Bocellari, che in un suo intervento a Mattino Cinque sottolinea ancora una volta le presunte falle nella condanna del suo assistito per il delitto di Garlasco. Con questa precisazione l’avvocata dell’allora fidanzato di Chiara Poggi intende mettere in evidenza una probabile illogicità nella costruzione dell’impianto accusatorio. In via Pascoli 8 erano assenti le impronte di Rita Preda Il delitto di Garlasco fu premeditato? Il 12 agosto casa Poggi era... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Giada Bocellari avvocata di Stasi parla delle impronte della madre di Chiara Poggi in casa: "Zero"

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Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025

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Giovedì non perdetevi il nostro appuntamento con #Ore14Sera di Milo Infante. Si prospetta una puntata molto interessante sul fronte #Garlasco, con alcune novità e il secondo round tra l’avvocato Giada Bocellari e il generale Luciano Garofano, ospiti in studio x.com