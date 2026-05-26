Gare Acer l’obiettivo è far lavorare le imprese del territorio

Il presidente di Acer ha dichiarato che l’obiettivo è far lavorare le imprese del territorio. Ha incontrato una delegazione della Cna, composta dai presidenti di Cna Costruzioni e Cna Impianti e dal responsabile, per discutere delle attività legate alle gare Acer.

"Il nostro obiettivo è far lavorare il territorio e le sue imprese". Lo ha detto il presidente di Acer Massimiliano Guerzoni incontrando una delegazione Cna composta dal presidente di Cna Costruzioni Paolo Mazzini, il presidente di Cna Impianti Manuele Marani e il responsabile Luca Grandini. Nel corso dell’incontro il presidente era affiancato dal direttore Michele Brandolini, dal dirigente del servizio tecnico Marco Cenacchi, dal vicepresidente Gianpaolo Zurma: si è parlato del rapporto tra Acer e le imprese del territorio con particolare attenzione al tema degli appalti collegati alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti per l’amplissimo patrimonio immobiliare gestito dall’azienda nella provincia di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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