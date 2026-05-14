Vasco Rossi si prepara a salire sul palco per un concerto a Ferrara, dove sono attese circa 120.000 persone. Prima dell’inizio, il cantante si trova dietro le quinte, pronto a iniziare il suo spettacolo. Intorno, sono state installate delle transenne gialle di plastica per delimitare l’area e indicare i limiti di sicurezza. La produzione ha comunicato che il clima tra il team è di massima concentrazione e disponibilità a lavorare senza pause.

Ferrara, 14 maggio 2026 – Per far capire che oltre non si può andare c’è una transenna gialla, di plastica. L’uomo della Securfox è lì, la radiolina e il cellulare a portata di mano. Oltre si muovono operai e camion, ci sono caschetti e impalcature. Ormai da giorni il parco urbano è diventato un cantiere a cielo aperto, al lavoro per arrivare puntuali al maxi concerto di Vasco Rossi, il rocker diventato un mito. Doppia data, il 5 e 6 giugno. Attesa per i 120mila fan. In arrivo per assistere al concerto – e poi ci troveremo come le star, ola tra Bollicine e Vite spericolate, accendini e nostalgia – oltre 60mila fan ad ogni serata, 120mila fedelissimi di Blasco che si muoveranno seguendo la scia della musica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi, dietro le quinte del concerto: “Pronti a lavorare non-stop. Obiettivo, far divertire quei 120mila”

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