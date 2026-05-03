scuola di arrampicata obiettivo migliorare le falesie del territorio

Nel recente consiglio comunale di Fivizzano sono state approvate varie variazioni di bilancio, alcune di grande entità, riguardanti aspetti economici e finanziari. Contestualmente, si lavora alla creazione di una scuola di arrampicata con l’obiettivo di valorizzare le falesie del territorio, promuovendo attività outdoor e il turismo ‘verde’. Questi interventi puntano a sostenere lo sviluppo locale attraverso iniziative legate allo sport e alla natura.

Attività outdoor e promozione del territorio ma anche del turismo ’verde’. Nel recente consiglio comunale di Fivizzano sono state approvate diverse variazioni di bilancio – anche di notevole entità – sotto il profilo economico e finanziario. Una in particolare ha assunto un valore strategico: riguarda lo stanziamento di 30mila euro finalizzato a realizzare un progetto di valorizzazione del territorio e del mondo dell’arrampicata. Si tratta di un’iniziativa sviluppata in collaborazione con il Cai e con l’associazione ’ Lunigiana verticale ’, il cui obiettivo è di attrezzare e migliorare le falesie presenti sul territorio comunale, in particolare quelle presenti a Vinca, Aiola e Monzone.🔗 Leggi su Lanazione.it

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