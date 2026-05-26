? Domande chiave Come ha influenzato il confronto con Irama la sua sicurezza scenica?. Perché Gard ritiene che la felicità ostacoli la sua scrittura musicale?. Quali sono i nomi dei nuovi artisti con cui vuole collaborare?. Cosa nasconde il progetto della sua futura band fotonica?.? In Breve Svolta artistica con Irama dopo la sfida del brano in lingua inglese. Collaborazione con il produttore Fulvio per l'arrangiamento del singolo Inferno. Progetti di featuring con Lorenzo, Opi, Blanco e Centomilacarie. Lancio imminente di una band fotonica per i prossimi concerti live. A Milano, il 26 maggio 2026, Gabriele Gard ha svelato i dettagli della sua evoluzione artistica subito dopo la conclusione dell’edizione di Amici di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gard, post Amici: la svolta con l’EP Lividi e il legame con Irama

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