Garante comunale per l' infanzia e l' adolescenza nominato Vito Lo Scrudato

Il Comune ha nominato il professor Vito Lo Scrudato come nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza. La nomina è avvenuta in un momento in cui le classifiche sulla qualità della vita di bambini, giovani e anziani mostrano una situazione preoccupante. La scelta si inserisce in un contesto di attenzione crescente alle condizioni di queste fasce di popolazione. Lo Scrudato assume il ruolo in un momento di particolare rilevanza per le politiche sociali locali.

Nominato il professor Vito Lo Scrudato a garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza. “Una scelta che arriva proprio nelle stesse ore in cui le classifiche del Sole 24 Ore sulla qualità della vita di bambini, giovani e anziani restituiscono una fotografia molto preoccupante della condizione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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