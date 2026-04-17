Fiumicino Roberto Tasciotti nominato Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Il sindaco di Fiumicino ha firmato un decreto per nominare il professor Roberto Tasciotti come Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune. La nomina è stata annunciata oggi, 17 aprile 2026, e segue una decisione ufficiale da parte dell’amministrazione comunale. Tasciotti assumerà un ruolo di rappresentanza e tutela delle esigenze di minori e giovani nel territorio.

Fiumicino, 17 aprile 2026 – Il professor Roberto Tasciotti è stato nominato Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Fiumicino con decreto del sindaco. Si tratta di una figura istituzionale autonoma e indipendente, chiamata a promuovere, proteggere e vigilare sul rispetto dei diritti dei minori nel territorio comunale, fungendo da punto di riferimento per famiglie, ragazzi e istituzioni. Tasciotti porta con sé un profilo maturato tra scuola, psicologia, sport e formazione. Nel suo curriculum figurano la laurea in Scienze motorie e la laurea in Psicologia, l’abilitazione professionale in neuropsichiatria infantile, il training in psicoanalisi e in psicoterapia relazionale, oltre all’attività di psicologo dello sport.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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