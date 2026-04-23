Terracina alla ricerca del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

Il Comune di Terracina ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse in vista della nomina del nuovo Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza. La procedura riguarda cittadini interessati a ricoprire questa posizione e si rivolge a coloro che intendono presentare la propria candidatura entro i termini stabiliti. La selezione si svolgerà sulla base delle modalità indicate nell’avviso pubblicato ufficialmente.

Terracina, 23 aprile 2026 – È indetto l’Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la nomina del Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Terracina. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27022026, infatti, è stato approvato il Regolamento per la Disciplina del Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza, una figura indipendente che svolge la propria attività in piena libertà, coordinandosi con il Garante Nazionale e con il Garante Regionale. L’Ufficio del Garante, come spiegato nel Regolamento, si propone come luogo neutro di ascolto con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all’infanzia e all’adolescenza, e luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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