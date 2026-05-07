L'indagine sul delitto di Garlasco si avvicina alla fase conclusiva, con la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio che dovrebbe arrivare a breve. Dopo l'interrogatorio svolto ieri, le autorità stanno completando le procedure necessarie per definire il procedimento giudiziario. La vicenda, che coinvolge direttamente Sempio, continua a essere al centro dell'attenzione pubblica e mediatica.

Dopo l’interrogatorio andato in scena ieri, continua a tenere banco la storia del delitto di Garlasco e l’indagine a carico di Andrea Sempio. A fornire aggiornamenti a riguardo è Emanuele Canta, inviato della trasmissione Mattino5, condotto da Federica Panicucci su Canale5: “Quel soliloquio potrebbe essere stato il suo più grosso passo falso, così ritengono i magistrati, perché il 14 aprile del 2025, mentre è da solo nella sua macchina, sembra aver in qualche modo, secondo i magistrati, aver fatto una sorta di confessione per quello che, secondo gli inquirenti, è il movente, cioè il tentativo di approccio sessuale con Chiara Poggi. È la...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Dritti verso la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio”. L'indagine chiuderà a brevissimo

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