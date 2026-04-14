Sanità l' Emilia Romagna vede il pareggio | disavanzo abbattuto Risultato straordinario verso lo zero in tre anni

In Emilia Romagna, i conti della sanità raggiungono il pareggio, segnando una svolta rispetto agli anni precedenti. La regione ha ridotto il disavanzo e prevede di arrivare a zero entro tre anni. Nel bilancio regionale sono stati destinati 500 milioni di euro per investimenti nel settore sanitario, un importo senza precedenti. Questa situazione rappresenta un cambiamento rispetto alle passate criticità finanziarie in ambito sanitario.

Conti in ordine, con un’inversione di tendenza e il pareggio atteso già quest’anno. E un investimento senza precedenti da parte della Regione: 500 milioni di euro dal proprio bilancio. Risorse che contribuiscono a portare il Fondo regionale per la non autosufficienza al livello più alto nel Paese.🔗 Leggi su Forlitoday.it Ausl, disavanzo di oltre 77 milioni di euro a novembre. La Uil Emilia-Romagna sede di Parma rilancia il confronto sul futuro della sanità pubblicaLa situazione economico-finanziaria evidenzia un disavanzo di oltre 77 milioni di euro a novembre 2025. Sanità migranti: 1,36 milioni spesi in Emilia-RomagnaIl dibattito sulla gestione sanitaria dei migranti ha assunto toni accesi in Emilia-Romagna, dove il consigliere regionale della Lega Tommaso Fiazza...