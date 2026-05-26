Con l’arrivo dell’estate, le gambe vengono scoperte più spesso e si notano immediatamente pelle secca, ruvida e spenta. La pelle delle gambe può perdere idratazione durante i mesi più freddi o a causa di esposizioni prolungate a sole e vento. Prima di mostrare le gambe in pubblico, molte persone cercano prodotti e rimedi specifici per migliorare l’idratazione e rendere la pelle più morbida e luminosa.

Quando arriva l’estate e la bella stagione, sono sempre di più le persone che iniziano a scoprire le gambe, ma è proprio in questi momenti che ci si accorge che la pelle appare più secca, ruvida e spenta del solito. Provare la sensazione di una pelle che tira, che è desquamata e soggetta a prurito e screpolature, è molto comune dopo l’inverno, quando freddo, vento e docce calde hanno impoverito il film idrolipidico della cute. La pelle secca di gambe e piedi non è un problema esclusivamente di natura estetica. Infatti, quando la barriera cutanea perde il suo equilibrio tra acqua e lipidi, la pelle diventa meno elastica e più sensibile a irritazioni, scottature e fastidi giornalieri. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gambe secche e screpolate? Prodotti, rimedi e consigli dell’esperto per idratare la pelle prima di scoprirla

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