Durante l'inverno, alcune persone notano la caduta di pelle dalle gambe, spesso nascosta dai jeans. La pelle secca e desquamata diventa evidente quando si rimuovono gli indumenti. Non sono segnalati interventi medici o diagnosi ufficiali, ma la condizione si manifesta con la perdita di pelle in modo visibile. Nessuna informazione su trattamenti o cause specifiche.

Anche se con un po’ di vergogna, ammetto che ogni tanto, soprattutto in inverno, quando tolgo i jeans vedo cadere un po’ di pelle. Ma sono pigra e uso la crema idratante solo poco prima che la situazione degeneri. Mia sorella invece, si è lamentata per mesi della pelle delle gambe secca. E con secca intendo che è bianca e piena di squame, ruvida, anche con qualche microfessura che fa apparire la pelle sottile. La soluzione? Esistono rimedi naturali? Come idratare? Esistono creme relipidanti in grado di riparare la barriera cutanea. E sono loro la soluzione. L’artiglieria pesante della cosmetica per il corpo. Dal momento che sono la sua pusher ufficiale di creme corpo ho capito che non bastava più darle una crema corpo idratante normale, magari di quelle profumate che le piacciono tanto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - È giunto il momento di dire addio per sempre alle gambe secche

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Multi SubShe Hid in a Peaceful Inn, Never Knowing Its Owner Could Destroy Armies

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