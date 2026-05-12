Incidente nella Galleria Monte Pergola | tre feriti sul raccordo Avellino-Salerno
Nella serata di ieri, lunedì 11 maggio, si è verificato un incidente nella Galleria Monte Pergola, situata lungo il raccordo autostradale tra Avellino e Salerno, nel comune di Solofra. L’incidente ha coinvolto tre automobili e ha provocato il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la viabilità. Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente.
Tempo di lettura: 2 minuti Paura nella tarda serata di ieri, lunedì 11 maggio, all’interno della Galleria Monte Pergola, lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel territorio comunale di Solofra, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino, allertati dal servizio sanitario 118. All’arrivo delle squadre di soccorso, i caschi rossi hanno constatato il coinvolgimento di tre veicoli, ciascuno con a bordo il solo conducente. Una delle automobili incidentate risultava alimentata a GPL, circostanza che ha richiesto ulteriori verifiche e particolari misure di sicurezza.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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