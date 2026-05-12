Incidente nella Galleria Monte Pergola | tre feriti sul raccordo Avellino-Salerno

Nella serata di ieri, lunedì 11 maggio, si è verificato un incidente nella Galleria Monte Pergola, situata lungo il raccordo autostradale tra Avellino e Salerno, nel comune di Solofra. L’incidente ha coinvolto tre automobili e ha provocato il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la viabilità. Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente.

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Tempo di lettura: 2 minuti Paura nella tarda serata di ieri, lunedì 11 maggio, all’interno della Galleria Monte Pergola, lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel territorio comunale di Solofra, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino, allertati dal servizio sanitario 118. All’arrivo delle squadre di soccorso, i caschi rossi hanno constatato il coinvolgimento di tre veicoli, ciascuno con a bordo il solo conducente. Una delle automobili incidentate risultava alimentata a GPL, circostanza che ha richiesto ulteriori verifiche e particolari misure di sicurezza.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente nella Galleria Monte Pergola: tre feriti sul raccordo Avellino-Salerno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incidente nella galleria Monte Pergola, traffico in tilt sul raccordo Avellino-SalernoIeri sera, all'interno della galleria Monte Pergola, si è verificato un incidente che ha coinvolto più automobili. Incidente tra auto e camion sul raccordo Salerno-Avellino: traffico in tiltTamponamento in corso sul Raccordo Autostradale Avellino–Salerno, in direzione sud, nel territorio di Baronissi. Argomenti più discussi: Incidente nella galleria Monte Pergola, traffico in tilt sul raccordo Avellino-Salerno; Incidente a Solofra, galleria chiusa: serata da incubo sul Raccordo; Solofra, ennesimo incidente in galleria: sul posto 118 e Polizia Stradale; Incidente atroce in galleria, schianto violento tra tante auto. Tutto chiuso, soccorsi sul posto. Incidente nella galleria Montepergola, traffico deviato verso TurciMomenti di paura a Solofra, dove la galleria Montepergola è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa di un incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, i vigili del fuoco e ... irpiniaoggi.it