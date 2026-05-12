Incidente nella galleria Monte Pergola traffico in tilt sul raccordo Avellino-Salerno
Nella serata di ieri, all’interno della galleria Monte Pergola, si è verificato un incidente che ha coinvolto diverse automobili. L’evento ha provocato lunghe code e rallentamenti sulla strada che collega Avellino a Salerno, creando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono state rese note eventuali conseguenze per le persone coinvolte.
Ieri sera, all'interno della galleria Monte Pergola, si è verificato un incidente che ha coinvolto più automobili. È successo sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, in un tratto che da tempo funziona con una sola canna attiva. Le autorità hanno chiuso il tratto. Il traffico si è fermato.La.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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