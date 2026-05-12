Incidente nella galleria Monte Pergola traffico in tilt sul raccordo Avellino-Salerno

Nella serata di ieri, all’interno della galleria Monte Pergola, si è verificato un incidente che ha coinvolto diverse automobili. L’evento ha provocato lunghe code e rallentamenti sulla strada che collega Avellino a Salerno, creando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono state rese note eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

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Ieri sera, all'interno della galleria Monte Pergola, si è verificato un incidente che ha coinvolto più automobili. È successo sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, in un tratto che da tempo funziona con una sola canna attiva. Le autorità hanno chiuso il tratto. Il traffico si è fermato.La.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incidente tra auto e camion sul raccordo Salerno-Avellino: traffico in tiltTamponamento in corso sul Raccordo Autostradale Avellino–Salerno, in direzione sud, nel territorio di Baronissi. Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, traffico in tiltIncidente nel tardo pomeriggio di domenica 22 febbraio lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Si parla di: Incidente nella galleria Monte Pergola, traffico in tilt sul raccordo Avellino-Salerno; Incidente a Solofra, galleria chiusa: serata da incubo sul Raccordo. Incidente nella galleria Montepergola, traffico deviato verso TurciMomenti di paura a Solofra, dove la galleria Montepergola è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa di un incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, i vigili del fuoco e ... irpiniaoggi.it